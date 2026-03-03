أمريكا: طائرة صغيرة تهبط اضطراريا في نهر هدسون المتجمد ونجاة شخصين

قالت السلطات الأمريكية، إن طائرة صغيرة قامت بهبوط اضطراري في نهر هدسون المتجمد في نيويورك، لكن الطيار وأحد الركاب نجحا في الخروج من الحطام والسباحة بأمان إلى الشاطئ.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية، بأن الحادث وقع مساء أمس، بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة وهي من طراز "سيسنا 172" ذات المحرك الواحد من مطار لونج آيلاند ماك آرثر في رونكونكوما.

وذكرت إدارة الإطفاء في ميدل هوب، أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع التحطم المبلغ عنه، لكنهم لم يتمكنوا في البداية من تحديد موقع الطائرة.

ولكن، جرى رصد الطائرة بعد دقائق قليلة في المياه قبالة نيوبورج، على بعد نحو 62 ميلا (100 كيلومتر) شمال مانهاتن.

ويتلقى الطيار والراكب العلاج في المستشفى من إصابات طفيفة، ولم يتم الكشف عن اسميهما.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، الذي يخضع للتحقيق من جانب إدارة الطيران الاتحادية.