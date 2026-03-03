ارتفاع متوسط سعر جالون البنزين في أمريكا بواقع 11 سنتا خلال ليلة واحدة

ارتفع متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة، بواقع 11 سنت خلال ليلة واحدة ليصل إلى حوالي 3.11 دولارا، وفقا لرابطة السيارات الأمريكية.

كانت أسعار البنزين، قد ارتفعت بالفعل قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران، حيث تحولت مصافي التكرير إلى استخدام مزيج الوقود الصيفي، لكن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت بشكل حاد هذا الأسبوع بسبب الحرب.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام، مع شن إيران سلسلة من الهجمات الانتقامية، بما في ذلك غارة بطائرة مسيرة على السفارة الأمريكية في السعودية.

واليوم، اقتربت أسعار النفط من هذا المستوى، مما أثار المزيد من المخاوف.

فقد قفز سعر برميل خام برنت، القياسي للنفط العالمي، بنسبة 8.2% أخرى ليصل إلى 84.14 دولار.

وكان قد استقر قرب 70 دولار قبل أقل من أسبوع. في الوقت نفسه، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 8% ليصل إلى 76.92 دولار.

ويعد سعر النفط الخام العاملَ الأهم في تحديد تكلفة الوقود التي يدفعها سائقو السيارات في الولايات المتحدة.

وعادة ما ترتفع أسعار الوقود في محطات الوقود خلال أسبوعين على الأكثر من ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتنعكس زيادات أسعار النفط الخام بشكلٍ ملحوظ على أسعار الوقود في غضون 20 يوما، حيث تُؤدي زيادة قدرها 10 دولارات للبرميل عادة إلى ارتفاعٍ يقارب 25 سنت لجالون الوقود، وفقًا لدراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس عام 2019.