أدان عدد من نجوم هوليود حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران، والتي دارت رحاها بدءًا من يوم السبت الماضي، بعدما شنت قوات أمريكية وإسرائيلية مشتركة هجمات صاروخية على إيران، وذلك وفقًا لتقرير نشرته مجلة فارايتي الأمريكية.

وجاء في مقدمة المدينين المغني الأمريكي جاك وايت، والذي وصف ترامب بأنه حقق رقمًا قياسيًا منذ بداية ولايته الثانية في تأجيج الصراعات حول العالم، بل وتهكم على الرئيس الأمريكي أثناء إلقائه بيانًا يوم السبت الماضي في أعقاب قيام أمريكا بشن هجمات على إيران.

وكتب وايت، عبر "إنستجرام"، منتقدًا ترامب: "ألا يُثير استغرابكم رؤيته يعلن الحرب على دولة وهو يرتدي قبعة سائق شاحنة كُتب عليها (الولايات المتحدة الأمريكية)؟".

كما انتقد في منشوره سعي ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام، وهو يحاول الحرب على إيران، ومن قبلها فنزويلا وجرينلاند.

من جانبها، انتقدت الفنانة روزي أودونيل الحرب على إيران، بل ودعت لعزل ترامب من منصبه، حيث فعلت هاشتاج تحت عنوان "Impeach Trump - اعزلوا ترامب": "إنه يكذب".

كما نشرت تصريحين منسوبين لترامب يعودان لعام 2024، قال فيهما أثناء حملته الانتخابية وقت ترشحه للرئاسة: "لو كاميلا هاريس فازت بالرئاسة، فإن هذا سيكون بداية الموت والدمار لأنها المرشحة لحرب لا نهاية لها، أما أنا فمرشح السلام ورئيس السلام".

ونشرت أيضا التصريح الثاني منسوبًا لترامب: "لن أبدأ أبدًا أي حرب، بل إنني سأعمد لإخماد نيران الحروب".

فيما اتهم الفنان الأمريكي جون كوزاك، ترامب في منشور عبر منصة "إكس"، أنه يشن حربًا على إيران لتحويل الأنظار عن فضائح ملفات إبستين، ولتنفيذ أوامر نتنياهو الذي ضغط من أجل هذه الحرب على مدار 30 عامًا.

في حين انتقدت وتهكمت الفنانة كاري كون على ترامب ولجنة العلاقات الأولية التي شكلها حديثًا: "إنها وزارة حرب.. فهم لم يكونوا يمزحون".

بدوره، نشر الفنان مارك رافالو، مقالًا عن جاريد كوشنر مبعوث ترامب في الشرق الأوسط، والذي كان على رأس المفوضين مع إيران، وقال متهكمًا: "كان يرسله للشرق الأوسط للتأكد من أننا سنخوض حربًا".