أشرف زكي يتعهد بعودة قوية للمسرح: الزمن الجميل لم ينتهِ

أكد الدكتور أشرف زكي أن مسرح الدولة «له ما له وعليه ما عليه»، مشيرًا إلى أن الفرق المسرحية اختفت ولم تعد موجودة كما كانت في السابق، موضحًا أن النقابة تسعى حاليًا لإعادة إحياء هذا الدور.

وقال أشرف زكي، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري» على شاشة «القاهرة والناس»، إن هناك جهودًا تُبذل لإعادة تنشيط العمل المسرحي من خلال تقديم تجارب تجمع بين الشباب وكبار الفنانين، إلى جانب تنظيم أنشطة وعروض مسرحية متنوعة، في إطار خطة تستهدف استعادة الاهتمام بالمسرح.

وأوضح أشرف زكي أن هناك تيارًا واضحًا من الشباب، سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج، يتجه بقوة نحو المسرح، لافتًا إلى وجود حالة حنين لدى الجمهور لهذا الفن، بما يعكس استمرار ارتباطه به رغم التحديات.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية للمسرح، مؤكدًا: «زمن المسرح سيعود مرة أخرى، وهذا على مسئوليتي».



