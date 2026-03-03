نشأت الديهي عن حرب إيران: بدايات الحرب العالمية الثانية كانت هكذا تتوسع ببطء دون ضجيج

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتجه إلى مزيد من الاتساع، بعد أن أصبحت 6 من دول الخليج في مرمى النيران الإيرانية، وهو ما وصفه بأنه أمر لا يمكن قبوله من أي دولة تحترم القانون الدولي.

وشدد "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN” على رفضه ضرب دول الخليج بهذه الهجمات الصاروخية، مؤكدًا في الوقت ذاته الوقوف مع الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت: "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان"، ذاكرًا تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن بعض الضربات غير مقصودة وشابها قدر من العشوائية.

وأضاف أن هناك تفسيرات متعددة لهذه الهجمات؛ فبينما يرى البعض أنها محاولة للضغط على دول الخليج لدفعها للضغط على الولايات المتحدة الأميركية لوقف الحرب، يعتبرها آخرون أنها عشوائية بعد زوال القيادات الإيرانية الكبرى الصفين الأول والثاني.

وأشار إلى أن العراق والأردن تضررا أيضًا من الصواريخ، فيما دخل لبنان على خط التصعيد، حيث أطلق حزب الله دفعة صواريخ باتجاه إسرائيل دون إحداث أضرار تُذكر، قبل أن ترد إسرائيل بهجوم على بيروت، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، وأثار أزمة داخلية في لبنان في ظل رفض الحكومة لهذه العمليات والحزب خارج عن إطار الدولة.

كما أشار إلى أن نطاق المواجهات امتد ليشمل قبرص بعد سقوط صواريخ تجاه قاعدة عسكرية بريطانية هناك، ما دفع بريطانيا إلى التحرك للدفاع عن قاعدتها، مشيرًا إلى أن اتساع رقعة الصراع قد يجر حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى المواجهة، خاصة مع إعلان فرنسا وألمانيا استعدادهما للدفاع عن دول الخليج وقبرص.

وأردف: "تقديري أنه بدايات الحرب العالمية الثانية كانت هكذا تتوسع ببطء دون ضجيج.. نجد أنه اختلط الحابل بالنابل، ودائما نقول عينك ليس على العقلاء -وأنت تقرأ التاريخ وتخاف من الحاضر- عينك على الأحمق والحماقة التي أعيت من يداويها".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنّه لن يتردد في إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا، لافتا إلى أنه لا يخشى هذا الاحتمال، ومهددا بـ"موجة كبيرة" جديدة من الهجمات.