تعرض مبنى قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، لقصف شنه جيش الاحتلال، ضمن تكثيف إسرائيلي للغارات على لبنان.

وأبلغت قناة المنار، عن الغارة قائلة: «العدو الصهيوني يستهدف مبنى القناة في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت»، حسبما نقلت قناة الجزيرة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن بدء شن هجوم على مواقع زعم أنها تابعة لحزب الله اللبناني في بيروت.

أنباء عن تدمير مبنى قناة المنار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية#الضاحية_الجنوبية #جنوب_لبنان #لبنان pic.twitter.com/RVR9ImnhvX — مخيمات لبنان بوست (@campspostplus) March 2, 2026

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: «بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة مقر حزب الله ومستودعات أسلحته في بيروت، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقًا».

وأظهرت مشاهد متلفزة بثتها وسائل إعلام، أعمدة دخان تندلع بكثافة من ضاحية بيروت الجنوبية إثر شن جيش الاحتلال غارات على مناطق هناك.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ سلسلة هجمات مكثفة على الجبهة اللبنانية، موجها عشرات الغارات ضد ما يقول إنها أهداف وبنى تحتية لحزب الله اللبناني.

جاء ذلك في أعقاب شن حزب الله هجوما صاروخيا على مناطق إسرائيلية فجر الاثنين، في خطوة وُصفت بأنها انخراط مباشر من الحزب في الحرب الإسرائيلية الأمريكية - الإيرانية.