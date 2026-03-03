جيش الاحتلال يعترض طائرتين مسيرتين من لبنان وينذر سكان مبان بالضاحية الجنوبية ببيروت بالإخلاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الجوية اعترضت طائرتين بدون طيار عبرتا من لبنان.

وقال في بيان عبر حسابه بموقع «إكس» فجر الثلاثاء: « بعد تلقي تنبيهات بشأن تسلل طائرات بدون طيار تم بمنطقة الجليل الغربي، نجح سلاح الجو في اعتراض طائرتين بدون طيار دخلتا من اتجاه لبنان»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التنبيه الذي تم تفعيله في جوشريم، كان تعريفا خاطئا.

ووجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا عاجلا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، والمباني المجاورة لها في منطقتي الغبيري وحارة حريك.

وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «إنذار إلى جميع السكان في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنيين المحددين في الخريطتين المرفقتين والمباني المجاورة لهما في المناطق التالية: الغبيري حارة حريك.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب».

وشدد على ضرورة إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.



