هجوم بمسيرتين على السفارة الأمريكية في الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على حسابها الرسمي في "إكس": "تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية".

وأضافت: "نتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".

وحسبما ذكرت "فوكس نيوز"، فإن السفارة الأمريكية في الرياض "كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات".

وفي السياق، أفادت السفارة الأميركية في الرياض، وفق ما نقلته "رويترز"، بأنها أوصت المواطنين الأميركيين في السعودية بالاحتماء في أماكنهم.