إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت إسرائيل، أنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء لإتاحة الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان المعبر أُغلق السبت مع بدء الهجوم الإسرائيلي -الأمريكي على إيران.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن قرار إعادة فتح المعبر اتُّخذ "وفقا لتقييم أمني"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن صرح رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة ناهض شحيبر، بأن الإدارة المدنية الإسرائيلية أبلغت الجهات المختصة بأن معابر غزة ستستأنف عملها صباح يوم الأربعاء القادم، بعد إغلاق مؤقت تزامن مع فترة الأعياد.

وأشار إلى أن التنسيقات ما زالت متواصلة حتى اللحظة بين الجهات المعنية، لضمان استئناف دخول الشاحنات والبضائع فور إعادة فتح المعابر.