الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع رشقة صواريخ بالستية قادمة من إيران

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن دفاعاتها الجوية تتعامل حاليًّا مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.

وأكد الوزارة في تصريح مقتضب، اليوم الثلاثاء، الدفاع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الإيراني تم رصد 174 صاروخا باليستيا تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 161 صاروخا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد 689 مسيرة إيرانية واعتراض 645 مسيرة، فيما وقعت 44 منها داخل أراض الدولة.

كما تم رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، كما أسفرت عن 3 حالات وفاة و68 حالة إصابة بسيطة.