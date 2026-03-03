أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين، مع استمرار القناة في تقديم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية على مدار الساعة.

وأضاف ربيع أن قناة السويس شهدت الثلاثاء عبور 56 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.6 مليون طن، وعبرت 24 سفينة من قافلة الشمال بحمولات صافية قدرها مليون طن، فيما عبرت 32 سفينة من قافلة الجنوب بحمولات صافية قدرها 1.6 مليون طن.

وأشار ربيع إلى أن إعلان بعض الخطوط الملاحية الكبرى تعليق عبورها من قناة السويس يظل أمراً مؤقتاً مرهون بتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدا أن قناة السويس تواصل جهودها في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك لخدمة حركة التجارة العالمية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأعرب ربيع عن أمله في أن تشهد الفترة المُقبلة انفراجة في الأوضاع الأمنية لما لها من تأثيرات جوهرية على حرية الملاحة في المنطقة. وشهدت حركة الملاحة بالقناة عبور 100 سفينة بحمولات صافية 3.8 مليون طن خلال الأيام الثلاثة الماضية.