جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق صواريخ مؤخرًا من إيران باتجاه ما سماها «أراضي إسرائيل».

وأضاف في بيان: «وعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد. وفي الدقائق الأخيرة، وزّعت قيادة الجبهة الداخلية تحذيرات مسبقة مباشرةً على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية».

وتابع: «يُرجى من الجمهور التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعليمات، يجب دخول المناطق المحمية فور تلقي التحذير، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.. لن يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ ويجب الاستمرار في العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية».

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وفيما خلفت الهجمات الإيرانية على تلك الدول موجة استنكار واسعة، إلا أن طهران دافعت عن إجراءاتها واعتبرتها مشروعة بالقول إنها لا تستهدف هذه الدول لكنها توجه ضرباتها ضد أهداف أمريكية.