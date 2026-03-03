وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن عبدالرحمن.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، إن الاتصال تناول مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.





وأمس الاثنين، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، شملت: وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

جاء ذلك في إطار متابعة التطورات الخطيرة المتسارعة في المنطقة وفي ظل الاعتداءات التي تتعرض لها الدول الشقيقة، كما تواصل الوزير عبد العاطي مع نائبي رئيسي وزراء ووزيري خارجية الأردن والعراق الشقيقين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جدد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصالات التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، وإدانة الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة، ودعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي هذه الدول العربية الشقيقة، مشددا على ضرورة توقف إيران فورا عن استهداف الدول العربية.

وأكد وزير الخارجية، ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوتر بالمنطقة، منعاً لانزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة. ودعا الأطراف كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار وتحكيم العقل والحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في احتواء الموقف الخطير ومنع اتساع نطاق المواجهة والتصعيد في المنطقة.