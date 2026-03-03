ترامب يتوعد إيران: ستعرفون قريبا ردنا على استهداف سفارتنا في الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن العالم سيعرف قريبا رد واشنطن على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال في تصريحات لشبكة «نيوز نيشن» إن: «الرد على الهجوم الذي طال السفارة بالرياض وعلى قتلى الجيش الأمريكي قادم قريبا.. وستعرفون قريبا رد واشنطن على الهجوم على سفارتها في الرياض».

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون ضروريا في الوقت الراهن.

وأضاف:« نلحق ضررا هائلا بالإيرانيين في ما يتعلق بقدرتهم على امتلاك أسلحة نووية وصواريخ.. واقتربنا جدا من تحقيق أهدافنا في إيران».

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية تضرب أهدافا في إيران «بدقة وقوة وبلا هوادة»، مشيرة إلى عملية «الغضب الملحمي» الجارية حاليا تركز تركيزا شديدا على تدمير الصواريخ الهجومية الإيرانية.



وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مصدرين، بسماع دوي انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية مقطعا مصورا يظهر لحظة وقوع الانفجارات في المنطقة الدبلوماسية.

وأصدرت السفارة الأمريكية في الرياض بيانا نصحت فيه جميع المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بضرورة «الاحتماء حيثما كانوا على الفور».

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على حسابها الرسمي في «إكس»: تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى».

وحسبما ذكرت "فوكس نيوز"، فإن السفارة الأمريكية في الرياض: «كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات».

As the Secretary of War stated this morning, U.S. forces are hitting Iran surgically, overwhelmingly, and unapologetically. Operation Epic Fury is laser-focused on destroying Iranian offensive missiles. pic.twitter.com/0mwRSOPwUb — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026