النيابة العامة تكثف حملات التفتيش على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة

أجرى فريقان من أعضاء النيابة العامة، زيارات تفقدية موسعة بعدد من المحافظات، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، شملت مراكز وأقسام: "أول العامرية، ثالث المنتزه، دمنهور، كرموز، محرم بك، مرسى مطروح، الخانكة، أول شبرا الخيمة، دسوق، كفر الدوار، وادي النطرون، المحلة الكبرى، كفر الزيات، وقويسنا".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمواصلة التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وباشر أعضاء النيابة العامة مهامهم بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عدد منهم للوقوف على احتياجاتهم ورصد أية ملاحظات تتعلق بظروف الإقامة أو سبل الرعاية.

وأوضحت النيابة العامة أن فرق التفتيش أجرت زيارتين متتاليتين لتلك المواقع، حيث أسفرت الزيارة الثانية عن تدارك معظم الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة الأولى، فيما تتواصل متابعة تنفيذ باقي التوصيات، على أن تُعاد زيارة الأقسام التي لا تزال بها بعض الملاحظات للتحقق من تلافيها بالكامل.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ خطط التفتيش تباعًا على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها الدستوري والقانوني في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية وصون الحقوق والحريات، فضلًا عن رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.