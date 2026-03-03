سي إن إن: نقص بمخزون الصواريخ الأمريكية الحساسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن ثمة نقص بمخزون الولايات المتحدة لبعض الصواريخ الحساسة، وذلك مع استمرار الغارات المشتركة مع إسرائيل على إيران منذ السبت.

وفي تقرير نشرته الشبكة نقلت عن مسئول أمريكي رفيع، قوله إن الجيش يواجه صعوبات خاصة في مخزونات صواريخ "توماهوك" البرية والصواريخ من طراز "SM-3".

وأشار المسئول الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن موجة الهجمات الأولى نجحت في إضعاف القدرات الدفاعية لإيران، وأن المرحلة التالية ستستهدف منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة والأسطول الإيراني.

وتوقع أن تزداد الهجمات على إيران "بشكل كبير" خلال الأيام القليلة المقبلة.

و أمس الاثنين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقناة "سي إن إن" بأن بلاده لم تبدأ بعد بضرب إيران "بقوة"، متوعدا بأن "الموجة الكبرى قادمة قريبا".

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم على إيران منفذ فجر السبت، ما أسفر عن مقتل 787 شخصا، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية في هذه الدول.