قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحرب الدائرة تعد الأخطر في تاريخ المنطقة، منوهًا أن «تداعياتها لا تقتصر على دولة واحدة، بل تطال الجميع».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن اتساع النزاع في المرحة المقبلة «أمر وارد»، مطمئنًا المواطنين بأن حالة مصر تعد أفضل مقارنة بوضعها خلال أزمات سابقة.

وأكد حرص الدولة المصرية على تأمين مقدراتها قدر الإمكان، نافيًا إمكانية تحقيق أي دولة اكتفاء ذاتيًا في كل المنتجات بنسبة 100%.

وأوضح أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، واستشراف المستقبل، ونمو الاقتصاد المصري بمعدلات إيجابية مستدامة.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحقيق كل المستهدفات بتحسن الميزان التجاري، وزيادة الموارد من العملة الصعبة بصورة كبيرة، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم في خضم الإقليم شديد الاضطراب.

وأكمل: «في شهر رمضان نبتهل للخالق الأعظم أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن نستمر في حالة الاستقرار والسلم في الدولة المصرية».

ولفت إلى أن «العالم ينظر لمصر على أنها تمكنت على مدار الأزمات المتعاقبة، أن تصمد وتتقدم وتنمو وتحافظ على الاستقرار».