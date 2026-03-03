 الرئيس الأوكراني يدين اللهجمات الإيرانية ضد الإمارات - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 3:58 م القاهرة
الرئيس الأوكراني يدين اللهجمات الإيرانية ضد الإمارات

أبو ظبي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:53 م

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعبر زيلينكسي خلال الاتصال، عن إدانة أوكرانيا "للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة"، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشكر الشيخ محمد بن زايد الرئيس زيلينسكي لتضامن أوكرانيا مع دولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة وتجنب توسيع الصراع فيها لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.


