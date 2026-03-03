نقابة الصحفيين تدعو الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة المقبلة

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح الجمعة ٦ مارس 2026، إعمالا لنص المادة (۳۳) من قانون النقابة ( ٧٦) لسنة ١٩٧٠.

يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مايو ٢٠٢٥).

- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية فى فبراير ٢٠٢٦ م واعتماده.

اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ۲۰۲۵/۱۲/۳۱م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦م.

اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد.

اعتماد التعديلات الجديدة على ميثاق الشرف الصحفي.

- اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات.

- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

- مايرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.