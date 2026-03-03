 نقابة الصحفيين تدعو الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة المقبلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 2:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

نقابة الصحفيين تدعو الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة المقبلة

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 2:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 2:11 م

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح الجمعة ٦ مارس 2026، إعمالا لنص المادة (۳۳) من قانون النقابة ( ٧٦) لسنة ١٩٧٠.

يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مايو ٢٠٢٥).
- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية فى فبراير ٢٠٢٦ م واعتماده.
اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ۲۰۲۵/۱۲/۳۱م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦م.
اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد.
اعتماد التعديلات الجديدة على ميثاق الشرف الصحفي.
- اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات.
- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
- مايرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك