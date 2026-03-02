مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي في الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وأُصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى "تمناية"، نتج عنه اشتعال النيران في السيارة الأولى، وذلك أثناء سيرهما على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ العامرية يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة حول تصادم سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى "تمناية"، أمام الكيلو 54 طريق الإسكندرية.

وانتقلت الشرطة، ترافقها سيارات الإسعاف والحماية المدنية وضباط المرور، إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني حول المكان لحماية المارة ومنع امتداد ألسنة اللهب للسيارات المجاورة، مع تسيير الحركة على الطريق.

وكشفت المعاينة الأولية عن تصادم السيارة الملاكي بالأخرى "تمناية"، ما أسفر عن وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة اثنين آخرين في السيارة الثانية، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.