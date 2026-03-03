وول ستريت جورنال: ترامب يدرس تسليح جماعات مسلحة في إيران لإسقاط النظام

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منفتح على إمكانية دعم جماعات إيرانية مسلحة بهدف إسقاط النظام في طهران.

ووفقا لمسئولين أمريكيين، قد يحول هذا التوجه فصائل إيرانية إلى قوات برية تحظى بدعم من الإدارة في واشنطن.

وبحسب الصحيفة، تحدث ترامب يوم الأحد مع قادة أكراد في إيران، وهو يواصل التواصل مع قادة محليين آخرين قد يستغلون ضعف طهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن "الرئيس ترامب تحدث مع العديد من الشركاء الإقليميين"، لكنها لم تؤكد صراحة الأهداف. وحتى الآن، لم يتخذ ترامب قرارا نهائيا.

ومع الإعلان عن بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، حث ترامب الشعب الإيراني على الانتفاض و"السيطرة على الحكومة".

وتعهد ترامب بأن "أمريكا تدعم الشعب الإيراني بقوة هائلة". إلا أن اقتراح دعم جماعات معارضة مسلحة يُعد تصعيدا يتجاوز مجرد الدعوة إلى انتفاضة شعبية، بحسب الصحيفة.



