ضبط 3600 عبوة بسكويت مجهولة المصدر قبل تداولها في البحيرة

شنت إدارتي تموين دمنهور والنوبارية بالبحيرة، حملتين موسعتين، اليوم الاثنين، لتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق والمحال والأنشطة التموينية.

وأسفرت الحملات، التي جاءت بإشراف محمد هدية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبمتابعة سهير زعتر، وكيل المديرية، بالاشتراك مع العقيد حسام الدين البدري، مدير مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 25 شيكارة نخالة، وزن الواحدة 40 كجم، بدون مستندات، وضبط 3600 عبوة بسكويت مجهولة المصدر، وتنفيذ 15 محضر إجراءات بناءً على قرارات النيابة العامة، كما تم المرور على شركة الجملة لمتابعة صرف السلع التموينية والأرصدة.

وجاءت الحملة بمتابعة محمد مسعود، رئيس المدينة، وشارك فيها إبراهيم أحمد، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكريم هارون، مدير الإدارة، وعلي أبو زيد، رئيس الرقابة، ورمضان شرشر، من مباحث التموين، وإيناس غزالة، من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية، بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة.

وفي النوبارية، تمكنت الحملة من ضبط 375 كجم أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن بدون ترخيص، وتنفيذ 5 قرارات للنيابة العامة بالمضبوطات.

وشارك في الحملة محمود ناجي محارب، مدير الإدارة، وعادل عيساوي، رئيس الرقابة، وأحمد شوقي، المفتش بالإدارة، فيما تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف حيال المخالفين.