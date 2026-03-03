 صحة غزة: 631 شهيدا و1700 مصاب منذ وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 1:52 م القاهرة
صحة غزة: 631 شهيدا و1700 مصاب منذ وقف إطلاق النار


نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 1:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 1:31 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية: 18 شهيدًا انتشلت جثامينهم، وإصابتان.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 631 شهيدًا، و1700 إصابة، و753 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و116 شهيدًا، و171 ألفًا و798 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.


