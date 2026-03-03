ننشر مشروع لائحة القيد الجديدة لنقابة الصحفيين

- تُعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها 6 مارس

- تلزم الصحف الراغبة في تقديم متدربين للقيد بتقديم قوائم معتمدة بأسمائهم كل 6 أشهر على أن تلتزم بتعينهم خلال مدة أقصاها عام

- فتح باب القيد مرتين سنويا في مايو وأكتوبر من كل عام

- لمجلس النقابة الاستعانة بلجنة معاونة للجنة القيد من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة.



أعلنت نقابة الصحفيين، عن لائحة قيد جديدة تتضمن 37 مادة، من المقرر عرضها على الجمعية العمومية للنقابة 6 مارس الجاري لاعتمادها.

ونصت المادة الأولى منها على أن تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، ويجوز لمجلس النقابة الاستعانة بلجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في التخصصات التي يراها المجلس ويعد رأي اللجنة المعاونة رأيا استرشاديا يؤخذ به ضمن عناصر تقييم المتقدمين.

وبحسب المادة الثانية تصدر اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها فإذا لم يتوفر الإجماع، تعرض القرارات المختلف بشأنها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي فيها.

وحددت المادة 3 مواعيد اجتماعات اللجنة، حيث تعقد لجنة القيد اجتماعاً دورياً شهريًا لتدارس شئون القيد على أن تعقد جلستين سنوياً على الأقل لجدولي تحت التمرين في شهر يونيو ونوفمبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.

ونصت المادة 4 على فتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويا في شهري مايو وأكتوبر من كل عام.

بينما نصت المادة 11 على أنه وفقا لتوصيات الجمعية العمومية لا تقبل عضوية القيد من الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح ويستثنى من ذلك الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو الأزهرية قبل التحاقهم بالتعليم المفتوح.

ونصت المادة 21 على أن يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحدا للصحفيين على أن تكون النقابة طرفا فيه، وتلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية ولا يعتد بغيره كمستند عند قبول أعضاء جدد بجدول تحت التمرين على أن يلتزم العقد بالحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة.

فيما تلزم المادة 35 من اللائحة، الصحف الراغبة في تقديم متدربين للقيد بتقديم قوائم معتمدة بأسمائهم كل 6 أشهر على أن تلتزم بتعينهم خلال مدة أقصاها عام، ويقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على هذه الأسماء الواردة في القوائم.

والتالي نص اللائحة:

