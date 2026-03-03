جلسة نقاشية موسعة مع وزراء الحكومة بشأن الأولويات التشريعية وخطة مواجهة التحديات

نظّم حزب حماة الوطن حفل سحور الهيئة البرلمانية، بحضور عدد من القيادات والكوادر الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والنائب أحمد العطيفي، أمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب وأمين أمانة الإعلام المركزية، والنائب محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب وأمين الصندوق، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية.

وشارك في الحفل 8 وزراء هم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة.

وقدّمت الحفل النائبة إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الذي بدأ بعرض فيلم تسجيلي عن جهود حزب حماة الوطن في مختلف المجالات الاجتماعية والتثقيفية والسياسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت النائبة إنجي أنور أن حزب حماة الوطن ارتبط اسمه بالشارع من خلال العديد من الفعاليات التي تركت أثرًا بالغًا لدى المواطنين.

وأشارت إلى أن الحزب يسعى، من خلال كوادره في مختلف المواقع التنظيمية، وأعضائه في السلطة التشريعية، إلى تقديم كل ما يخدم الدولة المصرية ويعزز دورها في شتى المجالات.

من جانبه، وجّه اللواء أحمد العوضي التحية لشهداء الوطن بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، قائلًا: حفظ الله مصر وشعبها بلدًا للأمن والأمان.

وأكد أن حزب حماة الوطن يعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة التنفيذية من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.

كما أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أن العمل السياسي مسؤولية، وأن الحزب يدعم مؤسسات الدولة، قائلًا: الدولة القوية لا تُبنى إلا بتكامل جميع مؤسساتها.

وأعلن العطيفي استمرار حالة الحوار والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحويل التحديات إلى فرص يلمسها المواطن في حياته اليومية.

وشهدت الاحتفالية جلسة نقاشية بمشاركة الوزراء حول أولويات الأجندة التشريعية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما ما تشهده المنطقة من توترات وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد، ورؤية تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الأمن القومي، وكذلك خطة الحكومة لتحسين حياة المواطنين.

واستعرض الوزراء المشاركون رؤية الحكومة للفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالتشريعات التي تخدم مختلف قطاعات الدولة، بما يعزز استكمال خطة التنمية الشاملة.

ودار نقاش موسع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب حماة الوطن والوزراء، بشأن العديد من الملفات التي تشغل الشارع المصري، والرؤية الشاملة لوضع حلول للمشكلات التي تهم المواطنين.