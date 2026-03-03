وزارة الدفاع الإماراتية: رصدنا 812 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 755 منها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية العميد ركن طيار عبد العزيز الحميدي، إن الوزارة رصدت 812 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 755 منها.

وشدد خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، على أن «دولة الإمارات لم ولن تقبل المساس بأمنها وسلامة أراضيها».

وأشار إلى أن «الإمارات تمتلك من المقدرات ما يتيح لها الدفاع عن أمنها مهما طال الزمن»، مؤكدًا أنها «في أعلى درجات الجاهزية».

ولفت إلى أن «الإمارات تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من الذخائر يضمن التصدي للتهديدات الجوية بمختلف أنواعها لفترات طويلة».

وأكد أن جميع الأضرار بسيطة، منوهًا أن الإصابات المسجلة لم تكن نتيجة إصابات مباشرة لأهداف داخل الدولة وأراضيها، بل ناتج عن الاعتراض بكفاءة عالية واحترافية كاملة، وفق إجراءات السلامة العملياتية.

وأفاد بأن الهجمات الإيرانية أسفرت عن 3 وفيات و68 حالة إصابة بسيطة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ترصد التطورات الميدانية على مدار الساعة.



