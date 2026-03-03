وكالة تسنيم الإيرانية: هجوم صاروخي استهدف المصالح الأمريكية في الكويت قبل قليل

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بوقوع هجوم صاروخي إيراني استهدف المصالح الأمريكية في دولة الكويت قبل قليل.

من جهتها قالت «القاهرة الإخبارية»، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض طائرتين مسيرتين استهدفتا مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، لافتة إلى نشوب حريق محدود في الموقع، نتيجة تساقط الشظايا.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أنه سُمع دوي انفجارين جديدين في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على حسابها الرسمي في «إكس»: تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى».

وحسبما ذكرت "فوكس نيوز"، فإن السفارة الأمريكية في الرياض: «كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات».

وفي السياق، أفادت السفارة الأميركية في الرياض، وفق ما نقلته رويترز، بأنها أوصت المواطنين الأميركيين في السعودية بالاحتماء في أماكنهم.