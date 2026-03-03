الأردن ينفي صدور توجيه بإخلاء منازل على وقع الهجمات الإيرانية

نفت مديرية الأمن العام في الأردن، صدور بيان يدعو القاطنين في لواء الأزرق إلى إخلاء منازلهم، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة.

وقال مصدر أمني إن المعلومات المتداولة مفبركة ولا أساس لها، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وبيّنت المديرية أن وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت بمتابعة تلك المنشورات لتحديد هوية مروّجيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام القانون.

مديرية الأمن العام تنفي ما يتردد حول صدور بيان صادر للقاطنين في لواء الأزرق بإخلاء منازلهم، مؤكدة أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع المنشورات التي تمت فبركتها لتحديد هوية من قام بنشرها وإلقاء القبض عليهم. pic.twitter.com/JnplqirBzA — المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (NCSCM) (@NCSCMJordan) March 2, 2026



والأردن أحد الدول العربية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وفيما خلفت الهجمات الإيرانية على تلك الدول موجة استنكار واسعة، إلا أن طهران دافعت عن إجراءاتها واعتبرتها مشروعة بالقول إنها لا تستهدف هذه الدول لكنها توجه ضرباتها ضد أهداف أمريكية.