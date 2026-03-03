الكويت: تعاملنا مع 178 صاروخا باليستيا و384 طائرة مسيرة خلال العدوان الإيراني

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، إن ما تم رصده والتعامل معه جراء العدوان الإيراني على مختلف أجواء دولة الكويت بلغ 178 صاروخا باليستيا و384 طائرة مسيرة.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 27 إصابة ضمن منتسبي الجيش الكويتي منذ بدء العمليات مؤكدا ان حالتهم مستقرة الآن وإن اثنين منهم يخضعان للعلاج الطبي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية، في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة موضحا أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لأي تطورات.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم تداول الشائعات أو المقاطع غير الموثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أن المسئولية الوطنية في هذه المرحلة تتطلب الوعي والالتزام.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وفيما خلفت الهجمات الإيرانية على تلك الدول موجة استنكار واسعة، إلا أن طهران دافعت عن إجراءاتها واعتبرتها مشروعة بالقول إنها لا تستهدف هذه الدول لكنها توجه ضرباتها ضد أهداف أمريكية.