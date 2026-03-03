مسئول أمريكي رفيع: الولايات المتحدة تستعد لتصعيد كبير في الهجمات على إيران خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مسئول أمريكي رفيع المستوى لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة تستعد لتصعيد كبير في الهجمات على إيران خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال المسئول في تصريحات للشبكة الأمريكية، إن بلاده خلصت إلى أن الجولة الأولى من الهجمات حققت هدفها المتمثل في إضعاف الدفاعات الإيرانية.

وأضاف أن المرحلة التالية ستركز بشكل كبير على تدمير إنتاج الصواريخ الإيرانية، والطائرات المسيرة، والقدرات البحرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى تصعيد الهجمات، الاثنين، قائلاً: "لم نبدأ بعدُ بضربهم بقوة، الموجة الكبيرة لم تحدث بعد، الموجة الكبيرة قادمة قريباً".

وأضاف ترامب أنه كان يعتقد أن الحرب مع إيران ستستمر 4 أسابيع، لكنها تسير بشكل أسرع من المخطط له.

وأشار المسئول الرفيع إلى أن مخزون الصواريخ بدأ ينفد، لا سيما صواريخ توماهوك الهجومية البرية وصواريخ SM-3 الاعتراضية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وفيما خلفت الهجمات الإيرانية على تلك الدول موجة استنكار واسعة، إلا أن طهران دافعت عن إجراءاتها واعتبرتها مشروعة بالقول إنها لا تستهدف هذه الدول لكنها توجه ضرباتها ضد أهداف أمريكية.