قطر تنفي تقريرًا لوكالة بلومبرج: مخزونات الصواريخ الاعتراضية لم تُستنفد

نفت قطر، ما أوردته وكالة بلومبرج بشأن مخزون قطر من صواريخ باتريوت الاعتراضية وأنه لا يتجاوز أربعة أيام من الاستخدام بالمعدل الحالي.

وقال بيان لمكتب الإعلام الدولي بقطر: «خلافًا لما تم نشره من قبل وكالة بلومبرغ، فإن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت) لم تستنفد، وهي لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية».

وأضاف: «أثبتت القوات المسلحة القطرية، في مواقف عديدة، كفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية، وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية لتأمين سلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوار مهما اقتضت الضرورة».

وأشار المكتب إلى أن نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية يعكس انعداماً تاماً للمسؤولية، خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة، وتابع: «يتم النظر حاليًّا في اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان تصحيح هذا التضليل الإعلامي بصفة عاجلة».

وكانت وكالة بلومبرج قد قالت نقلا عن وثائق سرية، إن مخزون قطر من صواريخ باتريوت الاعتراضية، لا يتجاوز أربعة أيام من الاستخدام بالمعدل الحالي.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن قطر والإمارات تعملان على تحسين قدرات الدفاع الجوي لديهما بسرعة، حيث طلبت الدوحة مساعدة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة، بينما طلبت أبو ظبي من حلفائها دعما في مجال الدفاع الجوي المتوسط المدى.

يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير ضربات على أهداف إيرانية، بينما ترد طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية في دول عربية وخليجية.