 المنتخب السعودي يدرس خوض ودية مصر في القاهرة بعد تهديد معسكر الدوحة - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 2:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

المنتخب السعودي يدرس خوض ودية مصر في القاهرة بعد تهديد معسكر الدوحة

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 1:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 1:23 ص

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المنتخب السعودي لكرة القدم يدرس بدائل محتملة لمعسكره المقرر نهاية مارس خلال فترة التوقف الدولي، في ظل مخاوف تحيط بإقامة المعسكر في الدوحة بسبب تطورات سياسية بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «الرياضية» أن الجهازين الإداري والفني يضعان عدة سيناريوهات تحسبًا لأي قرار بإلغاء المعسكر، رغم أن البرنامج ما زال قائمًا في موعده حتى الآن.

وأشارت إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يواصل التنسيق مع نظيره القطري لمتابعة الجاهزية الأمنية، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات في الوقت المناسب.

ومن بين الخيارات المطروحة، خوض مباراة ودية أمام منتخب مصر لكرة القدم في القاهرة، إلى جانب إمكانية إقامة مواجهة تجريبية أمام منتخب صربيا لكرة القدم في جدة.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان السعودي والمصري وديًا في قطر ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس العالم 2026، بعد أن حسما تأهلهما إلى النهائيات، إلا أن المستجدات الأخيرة دفعت المسؤولين لإعادة تقييم خطة الإعداد بحثًا عن أفضل البدائل الممكنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك