كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا كردونًا أمنيًا حول قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، عقب مقتل شاب بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات قديمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية طوخ الخيل، أسفرت عن مصرع شاب، بعدما أُصيب بطلق ناري.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الواقعة في محاولة للسيطرة على الأوضاع ومنع تجدد الاشتباكات أو تصاعد الأحداث. وتبين أن المتوفى كان يعمل بدولة ليبيا، وعاد مؤخرًا إلى القرية لاستكمال تجهيزات زفافه.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين والوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، خاصة في ظل وجود خلافات سابقة بين الطرفين.