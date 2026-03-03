جيش الاحتلال يطالب سكان عشرات القرى والبلدات اللبنانية بالإخلاء الفوري لمنازلهم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي نداء عاجلا، إلى سكان عدد كبير من القرى والبلدات في لبنان، مطالبا بالإخلاء الفوري لمنازلهم.

وشمل التحذير سكان قرى: «كفر رمان، حبوش، حاروف، جبشيت، ميدون، الخيام، دبين، طيبة، مرجعيون، يحمر الشقيف، كفر تبنيت، النبطية الفوقا، دير سريان، بليدا، ميفدون، عدشيت القصير، دير الزهراني، تولين، تول، عنقون، صوانة مرجعيون، فرون، بنت جبيل، خربة سلم، عدشيت الشقيف، قعقعية الجسر، بنعفول، سلطانية، كفر دونين، قصيبة النبطية، عبا، كفرصير، حداثا، بريقع، قناريت، مروانية، شحور، قعقعية الصنوبر، طير فلسيه، بيت ليف، زرارية، صديقين، دير قانون النهر، عيتيت، قانا، صرفند، سكسكية، الخرائب صيدا، لوبية، والمنصوري».

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»، أن أنشطة حزب الله تجبره على العمل ضده بقوة.

وطالب السكان بإخلاء بيوتهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1,000 متر خارج القرية والتوجه إلى أراض مفتوحة، مشددا أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.





