الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة بالقرب من الرياض والخرج

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي عن اعتراض وتدمير 8 مسيَّرات بالقرب من مدينتَي الرياض والخرج.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، بتعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين.

وقالت في منشور على حسابها الرسمي في «إكس»: تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى».

وحسبما ذكرت «فوكس نيوز»، فإن السفارة الأمريكية في الرياض: «كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات».

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريحات لشبكة «نيوز نيشن» إن: «الرد على الهجوم الذي طال السفارة بالرياض وعلى قتلى الجيش الأمريكي قادم قريبا.. وستعرفون قريبا رد واشنطن على الهجوم على سفارتها في الرياض».

وأضاف:« نلحق ضررا هائلا بالإيرانيين في ما يتعلق بقدرتهم على امتلاك أسلحة نووية وصواريخ.. واقتربنا جدا من تحقيق أهدافنا في إيران»، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون ضروريا في الوقت الراهن.