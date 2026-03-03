مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للقلعة البيضاء.

وقال الزمالك المصري في بيان رسمي مساء الأثنين إن منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.

وأضاف البيان "يعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة".

وأوضح أيضا "يؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار، كما يتمنى مجلس الإدارة لممدوح عباس دوام التوفيق والسداد والصحة".

وسبق أن تولى ممدوح عباس رئاسة نادي الزمالك مرتين لفترات قصيرة بالتعيين والانتخاب.