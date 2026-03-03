كشفت الفنانة مادلين طبر عن جانب روحاني في حياتها، مؤكدة أنها رغم كونها مسيحية الديانة، تحرص على حمل المصحف معها بشكل دائم وقراءة القرآن.

وقالت "طبر" عبر برنامج "هي وهما" على قناة الشمس، إنها تلجأ أحيانًا إلى القرآن عندما تشعر برغبة في أن يُسمع دعاؤها بطريقة مختلفة، مضيفة أن المصحف الذي تحمله موقّع من الشيخ محمد القباني، الذي شغل منصب مفتي لبنان في مرحلة سابقة، وكان أحد أساتذتها.

وتابعت أنها تصطحب المصحف معها في كل مكان، وتقرأ القرآن ليس فقط في شهر رمضان، بل كلما احتاجت لذلك، لافتة إلى عشقها للغة العربية وحرصها على الاستمتاع بجرس الحروف ومخارجها، مردفة أنه "لا يوجد أعظم من القرآن للاستمتاع بجمال اللغة".

وفي سياق آخر، عبّرت عن حبها الكبير للأجواء المصرية، خاصة خلال شهر رمضان، قائلة إنها إذا كانت موجودة في باريس أو دبي أو بيروت مع اقتراب الشهر الكريم، تحرص على الحضور إلى مصر لقضاء رمضان، نظرًا لما وصفته بالروح الجماعية والتكاتف التي يتميز بها المصريون، سواء في الفرح أو الحزن، مؤكدة أن الاحتفاء برمضان في مصر لا يشبه أي مكان آخر.

وتحدثت عن كونها الأخت الكبرى، مشيرة إلى أنها لم تشعر بحرمانها من طفولتها إلا عندما كبرت، موضحة أنها اضطرت لتحمل مسئولية مبكرة باعتبارها "الأم الثانية" لإخوتها، ما جعلها لا تعيش طفولتها ومراهقتها بشكل كامل.

وعلّقت على تصريح سابق لها بشأن تمنّيها أن تكون راقصة، موضحة أن حديثها جاء في سياق الدفاع عن الراقصات بعد حملات انتقاد تعرضن لها، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تكون راقصة باليه "مودرن"، وليس راقصة عربية.