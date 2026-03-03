نتنياهو: البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح عصيا على القصف في غضون أشهر

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن النظام الإيراني غير قابل للإصلاح ولم يتعلم أي درس، زاعما أن هدفه النهائي هو تدمير الولايات المتحدة وتهديد العالم.

وأشار في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إلى أن البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح عصيا على القصف في غضون أشهر.

وأضاف: «إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن ضد إيران فلن يكون ذلك ممكنا في المستقبل»، مشيرا إلى أن إيران بدأت في بناء مخابئ تحت الأرض كانت ستجعل استهداف قدراتها مستقبلا أمرا مستحيلا.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريحات لشبكة «نيوز نيشن» إن: «الرد على الهجوم الذي طال السفارة بالرياض وعلى قتلى الجيش الأمريكي قادم قريبا.. وستعرفون قريبا رد واشنطن على الهجوم على سفارتها في الرياض».

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون ضروريا في الوقت الراهن.

وأضاف:« نلحق ضررا هائلا بالإيرانيين في ما يتعلق بقدرتهم على امتلاك أسلحة نووية وصواريخ.. واقتربنا جدا من تحقيق أهدافنا في إيران».

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية تضرب أهدافا في إيران «بدقة وقوة وبلا هوادة»، مشيرة إلى عملية «الغضب الملحمي» الجارية حاليا تركز تركيزا شديدا على تدمير الصواريخ الهجومية الإيرانية.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مصدرين، بسماع دوي انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض.

وأصدرت السفارة الأمريكية في الرياض بيانا نصحت فيه جميع المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بضرورة «الاحتماء حيثما كانوا على الفور».

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على حسابها الرسمي في «إكس»: تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى».

وحسبما ذكرت "فوكس نيوز"، فإن السفارة الأمريكية في الرياض: «كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات».