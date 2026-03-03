البحرين تطلق صفارات الإنذار ودوي انفجارات في سماء المنامة جراء اعتراض صواريخ إيرانية

أفادت مصادر لـ «العربية» و«الحدث» بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة المنامة.

وأوضحت المصادر أن هذه الانفجارات جاءت جراء اعتراض أهداف وهجمات جوية إيرانية في سماء المنامة.

وأعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.



وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريحات لشبكة «نيوز نيشن» إن: «الرد على الهجوم الذي طال السفارة بالرياض وعلى قتلى الجيش الأمريكي قادم قريبا.. وستعرفون قريبا رد واشنطن على الهجوم على سفارتها في الرياض».

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون ضروريا في الوقت الراهن.

وأضاف:« نلحق ضررا هائلا بالإيرانيين في ما يتعلق بقدرتهم على امتلاك أسلحة نووية وصواريخ.. واقتربنا جدا من تحقيق أهدافنا في إيران».

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مصدرين، بسماع دوي انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في منشور على حسابها الرسمي في «إكس»: تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى».

وحسبما ذكرت «فوكس نيوز»، فإن السفارة الأمريكية في الرياض: «كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات».