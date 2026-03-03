 جيش الاحتلال: بدأنا مهاجمة مقرات حزب الله ومستودعات أسلحته في بيروت - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 3:37 ص القاهرة
جيش الاحتلال: بدأنا مهاجمة مقرات حزب الله ومستودعات أسلحته في بيروت


نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:11 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء شن هجوم على مواقع زعم أنها تابعة لحزب الله اللبناني في بيروت.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: «بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة مقر حزب الله ومستودعات أسلحته في بيروت، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقًا».

وأظهرت مشاهد متلفزة بثتها وسائل إعلام، أعمدة دخان تندلع بكثافة من ضاحية بيروت الجنوبية إثر شن جيش الاحتلال غارات على مناطق هناك.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ سلسلة هجمات مكثفة على الجبهة اللبنانية، موجها عشرات الغارات ضد ما يقول إنها أهداف وبنى تحتية لحزب الله اللبناني.

جاء ذلك في أعقاب شن حزب الله هجوما صاروخيا على مناطق إسرائيلية فجر الاثنين، في خطوة وُصفت بأنها انخراط مباشر من الحزب في الحرب الإسرائيلية الأمريكية - الإيرانية.


