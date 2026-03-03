جيش الاحتلال يزعم: دمرنا مركز الدعاية والإعلام التابع للنظام الإيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زعم جيش الاحتلال، أنه دمر مؤخرًا مركز الدعاية والإعلام التابع للنظام الإيراني في ضربات جديدة خلال الحرب الراهنة.

وقال بيان لجيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو شن هجومًا جديدًا على أهداف تابعة للنظام الإيراني في طهران، موضحًا أن طائرات سلاح الجو ألقت عشرات القذائف ودمرت مركز الاتصالات.

وتابع: «استخدمت قوات النظام الإيراني المركز مؤخرًا للترويج لعمليات عسكرية تحت غطاء وسائل وأصول مدنية، متجاوزةً بذلك أنشطة الدعاية المعتادة التي تُجرى داخله».

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه سيواصل إلحاق الضرر بالبنية التحتية للنظام الإيراني في جميع أنحاء طهران.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بتصاعد أعمدة دخان جراء انفجارين قرب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، دون تأثر عمليات البث.

وأكد التلفزيون الإيراني، شن قصف إسرائيلي أمريكي يستهدف محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.