العراق يؤكد حظر استخدام أراضيه فى استهداف دول الجوار أو جهات خارجية

أكد اجتماع أمني عراقي مشترك برئاسة رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وحضور عدد من قادة التشكيلات الامنية، على وحدة القيادة ومنع المظاهر المسلحة حفاظاً على أمن العراق واستقراره.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه "عُقد في مقر قيادة العمليات المشتركة اجتماع أمني مشترك برئاسة الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله رئيس أركان الجيش والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، وحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ونائب قائد عمليات الحشد الشعبي، وقائد القوات البرية، ورئيس الاستخبارات في هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب عدد من القادة الأمنيين، كما شارك في الاجتماع قادة العمليات وقادة شرطة المحافظات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

وأضاف أنه "شهد الاجتماع بحث جملة من المحاور الأمنية المهمة في ظل حساسية المرحلة الراهنة، حيث تم التأكيد على خطورة الظرف الإقليمي وما يفرضه من مسؤوليات وطنية مضاعفة، وضرورة توحيد الجهود وتعزيز مبدأ وحدة القيادة والسيطرة، بما ينسجم مع توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبما يحقق أمن العراق وسلامة شعبه ويحافظ على مكتسباته".

وأشار إلى أن "المجتمعين أكدوا جميعاً أنهم يعملون تحت إمرة السيد القائد العام للقوات المسلحة، ملتزمين بتنفيذ توجيهاته بكل دقة ومئؤولية، وبما يعزز الاستقرار ويصون سيادة الدولة"، مبينا أن "المجتمعين بحثوا أهمية تحييد العراق عن أية صراعات أو حروب، وأن يتحمل كل قائد مسؤولية منطقته ووحدته، مع منع المظاهر المسلحة منعاً باتاً في قواطع العمليات.

كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القيادات الأمنية، ومنع استخدام الأراضي العراقية لاستهداف أي دولة مجاورة أو أي جهة داخل أو خارج العراق وأن القادة الميدانيين مخولون باتخاذ قراراتهم دون تردد وفق المصلحة العامة، مع إخضاع أداء القيادات إلى تقييم مستمر وتحميلهم مسؤولية قراراتهم وإجراءاتهم".

وتابع "الاجتماع ناقش ضرورة مضاعفة الجهود الاستخبارية لملاحقة أي محاولات لزعزعة الأمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يحاول الإخلال بالاستقرار بالإضافة إلى بحث اهمية توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العراق العليا ويعزز الثقة بالمؤسسات الأمنية".

بدورهم، أكد قادة هيئة الحشد الشعبي خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن قطعات الحشد تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهي رهن الإشارة لحفظ أمن العراق واستقراره، مع التشديد على منع المظاهر المسلحة منعاً باتاً والتقيد التام بالأوامر والتعليمات الصادرة عن القيادة العامة.

وفي ختام الاجتماع، جدد الحاضرون التزامهم الكامل بوحدة الصف وتكامل الأدوار بين مختلف الصنوف والتشكيلات الأمنية، مؤكدين أن الهدف الأساس هو حماية العراق وصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته الوطنية.