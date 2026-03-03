الجيش الكويتي ينعى رقيبا ثانيا استشهد في خضم هجمات إيرانية

نعى الجيش الكويتي، رقيبًا ثانيًّا قال إنه استشهد خلال أداء واجبه مساء اليوم الأحد، وذلك في خضم هجمات إيرانية على البلاد.

وقال بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش: «تنعى رئاسة الأركان العامة للجيش شهيد العلميات الحربية رقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي».

وأضافت رئاسة الأركان أن الرقيب عبدالمحسن استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي "الذي استشهد مساء اليوم الاثنين أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

والكويت إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.