جيش الاحتلال يصدر إنذارا تمهيدا لضربات بمنطقة الإذاعة والتلفزيون في طهران

أصدر جيش الاحتلال، إنذارا للإخلاء في إحدى مناطق العاصمة الإيرانية طهران تمهيدا لشن ضربات هناك.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «إنذار عاجل إلى المتواجدين في حي إيفين في طهران وخاصة في منطقة مقر الإذاعة والتلفزيون وفق ما يعرض في الخارطة.. سيعمل الجيش في الساعات المقبلة مثلما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني».

وأضاف: «أيها المواطنون الإيرانيون، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم اخلاء المنطقة المحددة فورًا وفق ما يعرض في الخارطة».

وأمس الأحد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرضه لاستهداف بضربات وذلك في أعقاب سلسلة من الانفجارات القوية التي هزت طهران، في حين استمر البث على الهواء.

وصرحت هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن "الفريق الفني أجرى تقييمًا للأضرار"، مشيرة إلى أن مقرها في طهران سبق وأن استهدف في يونيو من قبل إسرائيل خلال "حرب الـ 12 يوما".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وفيما خلفت الهجمات الإيرانية على تلك الدول موجة استنكار واسعة، إلا أن طهران دافعت عن إجراءاتها واعتبرتها مشروعة بالقول إنها لا تستهدف هذه الدول لكنها توجه ضرباتها ضد أهداف أمريكية.