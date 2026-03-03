الأمير محمد بن سلمان وبوتين يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله بحث التطورات في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة والدول الشقيقة".

وكان الأمير محمد بن سلمان، أجرى السبت اتصالات هاتفية مع كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبدالله الثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أن ولي العهد أكد "تضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب دولهم الشقيقة، ووضع المملكة لكافة إمكاناتها لمساندة أشقائها في كل ما يتخذونه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها دولهم اليوم، والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة".



وقالت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، إنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة وذلك على خلفية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة وعدداً من الدول الشقيقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، شدد خلال استدعاء السفير الإيراني على استياء وإدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج.

كما أكد رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الخريجي أن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.