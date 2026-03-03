العاهل الأردني وترامب يبحثان المستجدات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، إذ أكد الملك عبدالله رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد الملك عبدالله، ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.