انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، فيديوهات رصدت جولة قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برفقة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في "دبي مول".



الزيارة، التي جاءت في أحد أبرز المرافق الحيوية والسياحية في الدولة، رأى متابعون أنها تحمل رسالة طمأنة للمواطنين والمقيمين، كما تبرز دلالات واضحة على استمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي، ومتانة المنظومة الأمنية في التعامل مع مختلف التحديات.

وشهد المكان حركة طبيعية وإقبالا لافتا، في مشهد يعكس استمرار الحياة اليومية بوتيرتها المعتادة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تعليقا على الفيديو: "لا تشلّون هم، فالإمارات آمنة ومطمئنة، وقيادتها بين أهلها وقريبة من شعبها"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية



وفي وقت سابق الإثنين، شددت وزارة الدفاع الإماراتية على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.