سفارة العراق بالقاهرة تدعو المواطنين العالقين لمراجعتها لتسهيل عودتهم إلى البلاد



دعت سفارة جمهورية العراق في القاهرة، المواطنين العالقين لمراجعتها لتسهيل عودتهم إلى البلاد.

وذكرت السفارة العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وما نتج عنها من إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، مما اضطر العديد من المواطنين إلى تأجيل عودتهم إلى العراق، داعية المواطنين العالقين أو الذين يواجهون صعوبة في العودة، إلى مراجعة القنصلية العراقية في القاهرة.

وأضافت أن السفارة تعمل على إيجاد حلول بديلة لضمان تمكين المواطنين من العودة إلى أرض الوطن بأمان، مؤكدة أنه يمكن للسادة المواطنين التواصل مع خلية الطوارئ للحالات العاجلة

وشددت السفارة، وبناءً على توجيهات وزارة الخارجية، على استمرار متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية ومركز الوزارة في بغداد.