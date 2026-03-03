 برنامج تأهيلي لعمر جابر في الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

أدى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من آلام أسفل الظهر، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وفي نفس الوقت واصل آدم كايد لاعب وسط الزمالك تدريباته التأهيلية، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.