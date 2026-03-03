الجيش الأردني ينفي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة

نفت القوات المسلحة الأردنية، بشكل قاطع مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة.

وفي التفاصيل، نفى مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية نفيًا قاطعًّا ما نُشر اليوم من مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم عبر طائرات ومسيرات انطلقت من أراضي المملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وشدد على أن هذه إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً بأن موقف الأردن ثابت ولن يكون ساحة حرب لأحد ولن يسمح لأي جهة كانت بتهديد مواطنيه وسلامة أراضيه وأجوائه.

ونبه المصدر العسكري، بأن القوات المسلحة تتخذ كل الخطوات اللازمة للتصدي لأية محاولات فيها مساس بسلامة الوطن واستقراره، وسترد بحزم على أية محاولات استهداف له.